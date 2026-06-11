19 نوعاً من الأطعمة الغنية بالماء تسهم في تعزيز ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية أجرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد الأمريكية (Harvard T.H. Chan School of Public Health) أن الحصول على السوائل لا يقتصر على شرب الماء فقط، بل إن الأطعمة الغنية بالماء تسهم بشكل مهم في تلبية احتياجات الجسم اليومية من الترطيب، وتساعد في الحد من مخاطر الجفاف وآثاره الصحية مثل التعب والصداع وتشنجات العضلات واضطرابات ضغط الدم.

ووفقاً لما أورده موقع Healthline الصحي في تقرير حديث نقلاً عن الدراسة، فإن الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والشوربات تحتوي على نسب مرتفعة من الماء يمكن أن تسهم في تعزيز توازن السوائل داخل الجسم ودعم وظائفه الحيوية، إلى جانب دورها في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

وتشمل أبرز هذه الأطعمة الفواكه مثل البطيخ والفراولة والشمام والخوخ والبرتقال والغريب فروت، والخضراوات مثل الخيار والخس والكوسا والكرفس والطماطم والفليفلة والملفوف والقرنبيط، حيث تتراوح نسبة الماء فيها بين 90 و96 بالمئة.

كما تسهم منتجات الألبان مثل الحليب واللبن الطبيعي والجبن القريش في دعم الترطيب، لاحتوائها على نسب عالية من الماء إلى جانب البروتين والمعادن، فيما تُعد الشوربات والمرق من المصادر المهمة للسوائل لارتكازها أساساً على الماء.

ويبرز ماء جوز الهند كمشروب طبيعي غني بالإلكتروليتات التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة، وخاصة بعد النشاط البدني، ما يعزز فعاليته في دعم الترطيب.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الاعتماد على نظام غذائي غني بالأطعمة المحتوية على الماء، إلى جانب شرب كميات كافية من السوائل، يسهم في الحفاظ على توازن الجسم والوقاية من مضاعفات الجفاف.