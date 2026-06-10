دور الأزياء العالمية تدخل أجواء كأس العالم 2026 عبر شراكات تصميمية مع المنتخبات الوطنية

عواصم-سانا

تشهد الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026 اتجاهاً متزايداً نحو دمج عالم الأزياء بالرياضة، إذ بدأت دور أزياء عالمية بارزة في تقديم تصاميم خاصة بالمنتخبات الوطنية، في خطوة تعكس توسع حضور العلامات الفاخرة داخل المجال الرياضي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سي إن إن” أول أمس، أعلنت علامة “لويفي” الإسبانية، أنها أصبحت الشريك الرسمي للمنتخبات الوطنية الإسبانية لكرة القدم، على أن تتولى تصميم الأزياء الرسمية للمنتخب خارج أرض الملعب، خلال مشاركاته في البطولات الدولية.

كما كشفت رابطة كرة القدم الأوروجوانية (AUF) بالتعاون مع علامة الأزياء “جابرييلا هيرست” عن البدلات الرسمية للمنتخب الأوروجواني، المصممة باستخدام صوف الميرينو الأوروجواني الفاخر، والتي سيرتديها اللاعبون خلال مشاركتهم في مونديال 2026.

وفي السياق ذاته، أعلن المصمم الفرنسي سيمون بورت جاكموس عن شراكة مع شركة أحذية رياضية أمريكية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإطلاق مجموعة أزياء خاصة بالمنتخب الفرنسي، تتضمن قمصان إحماء مستوحاة من الطابع الكلاسيكي بألوان الأزرق البحري مع خطوط دقيقة باللونين الأحمر والأبيض، إضافة إلى جاكيتات وسراويل رياضية مستوحاة من تصاميم قديمة.

وقدمت علامة “بوغي ميلانو” الإيطالية مجموعة احتفالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شملت قمصان بولو والتيشيرتات المستوحاة من ألوان المنتخبات الفائزة بكأس العالم عبر التاريخ.

كما واصلت إحدى العلامات الألمانية حضورها في هذا المجال عبر شراكات مع عدد من المنتخبات الوطنية، من بينها المغرب والسنغال، إلى جانب التعاون مع مصممين عالميين بارزين، في خطوة تعزز تداخل الموضة مع الرياضة على الساحة الدولية.

وتعكس هذه الشراكات المتنامية بين دور الأزياء والمنتخبات الوطنية، اتجاهاً عالمياً متصاعداً نحو دمج الإبداع بالرياضة، بما يعزز الهوية البصرية للبطولات، ويواكب التحولات الحديثة في صناعة كرة القدم.