الهند تطلق بنجاح قمراً صناعياً للاتصالات

نيودلهي-سانا

أطلقت الهند بنجاح قمراً صناعياً أمريكياً للاتصالات على متن الصاروخ المحلي LVM3 لتعد أثقل حمولة يحملها الصاروخ الهندي.

ونقلت صحيفة تايمز “أوف إنديا” عن رئيس وكالة الفضاء الهندية (ف. نارايانان) قوله: إن الصاروخ يبلغ ارتفاعه 43.5 متراً ووزنه 640 طناً انطلق من منصة الإطلاق الثانية في مركز ساتيش داوان الفضائي، ودخل في المدار على ارتفاع 518.5 كم.

ويضم القمر الصناعي BlueBird Block-2″، هوائياً مصفوفياً طورياً بمساحة 223 متراً مربعاً، ما يجعله أكبر قمر صناعي تجاري للاتصالات يُنشر في مدار أرضي منخفض.

وصُمم القمر الصناعي لدعم مكالمات الصوت والفيديو عبر شبكات الجيل الرابع والخامس، وبث الفيديو، والرسائل النصية، وخدمات البيانات مباشرةً على الهواتف المحمولة العادية، دون الحاجة إلى معدات أرضية متخصصة

وأطلقت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الهندية، مؤخرا قمراً اصطناعياً رادارياً جديداً، تتمثّل مهمّته بمراقبة أي تغيّرات طفيفة في اليابسة أو الأسطح الجليدية على الأرض والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر الطبيعية، وتلك الناتجة عن الأنشطة البشرية.