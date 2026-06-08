دراسة: عصير البرتقال الطبيعي يخفف ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات

مدريد-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجرتها الجامعة الكاثوليكية في مورسيا بإسبانيا أن عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100 بالمئة، قد يسهم في الحد من الارتفاعات الحادة في مستويات سكر الدم بعد تناول الوجبات، مقارنة ببعض المشروبات السكرية الأخرى.

ووفقاً لما أورده موقع “Citrus Industry” المتخصص بإنتاج وتجارة الحمضيات، والأبحاث العلمية المرتبطة بها أمس الأحد، فإن الدراسة التي نشرتها مجلة Food & Function العلمية، أظهرت أن عصير البرتقال الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع أبطأ في مستويات السكر في الدم، ويخفف من ذروة الارتفاع المبكر بعد الاستهلاك، مقارنة بمشروبات تحتوي على كميات مماثلة من السكر لكنها تفتقر إلى المكونات الطبيعية الموجودة في الفاكهة.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تعود إلى ما يُعرف بـ “مصفوفة الفاكهة”، وهي التركيبة الطبيعية لعصير البرتقال التي تحتوي على ألياف دقيقة وفيتامينات ومعادن ومركبات نباتية، ما يسهم في إبطاء امتصاص السكر داخل الجسم.

وأكدت الدراسة أن عصير البرتقال لا يزال يحتوي على سكريات طبيعية، وأن تأثيره يختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة الجسم والتمثيل الغذائي، مشيرةً إلى أن تناول البرتقالة الكاملة يبقى الخيار الأفضل، نظراً لاحتوائها على نسبة أعلى من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتبطئ امتصاص السكر.

كما دعا الباحثون إلى ضرورة الاعتدال في استهلاك عصير البرتقال، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

وتؤكد نتائج مثل هذه الدراسات أن تأثير عصير البرتقال على مستويات سكر الدم يرتبط بعوامل غذائية وبيولوجية متعددة، ما يؤكد أهمية الاعتدال في تناوله ضمن نظام غذائي متوازن، مع ضرورة مواصلة الأبحاث، لفهم أعمق لتأثيرات المشروبات الطبيعية على الصحة العامة.