خبراء صحة هنديون يحذرون من مادة حافظة في قطرات العين تهدد عيون الأطفال

نيودلهي-سانا

أعلن خبراء الصحة في الهند أن مادة حافظة شائعة في قطرات العين قد تلحق ضرراً بسطح العين، وتسبب تهيجاً وجفافاً وتأخراً في التئام القرنية، وخاصةً لدى الأطفال.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “تايمز ناو” الهندي، حذر استشاري طب عيون الأطفال الدكتور ميهير كوتاري من أن مادة “بولي هيكساميثيلين بيغوانيد” المستخدمة كمادة حافظة في قطرات العين متعددة الجرعات، قد تسبب تهيجاً وجفافاً وتلطيخاً للقرنية وتأخراً في التئام سطح العين، وخاصةً لدى الأطفال الذين لا تزال أعينهم في طور النمو.

وأوضح التقرير، أن هذه المادة تعمل كمضاد قوي للميكروبات تمنع تلوث القطرات، لكن الدراسات المخبرية أظهرت أنها قد تؤدي إلى إجهاد خلوي وموت الخلايا في القرنية والملتحمة، كما أنها تعطل الغشاء الدمعي الطبيعي للعين، وينصح الخبراء باستخدام قطرات عين خالية من المواد الحافظة، وخاصةً في العلاجات طويلة الأمد.

وتعد قطرات العين من أكثر الأدوية استخداماً عالمياً لعلاج التهابات العين وجفافها وقصر النظر لدى الأطفال، وتشير التقديرات إلى أن استخدام القطرات المحتوية على “بولي هيكساميثيلين بيغوانيد” لفترات طويلة قد يزيد خطر التهاب سطح العين وإجهاد الخلايا الجذعية الليمبية المسؤولة عن إصلاح القرنية.