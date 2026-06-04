غوغل تعزز تطبيق Play Books بميزة ذكاء اصطناعي لمساعدة القراء على متابعة الكتب

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إضافة ميزة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق Google Play Books، بهدف مساعدة المستخدمين على استئناف قراءة الكتب بسهولة بعد فترات الانقطاع، من خلال توفير ملخصات سريعة وتفاعلات ذكية داخل الكتاب.

وذكر موقع “The Verge” المتخصص بأخبار التكنولوجيا اليوم الخميس، أن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “Book Insights”، تتيح للقراء الحصول على ملخص للأحداث والأفكار التي تمت قراءتها سابقاً، ما يساعدهم على استعادة تسلسل المحتوى ومتابعة القراءة دون الحاجة إلى العودة إلى الفصول السابقة.

وتعالج الميزة إحدى المشكلات الشائعة التي تواجه القراء، والمتمثلة في نسيان تفاصيل الأحداث أو الشخصيات بعد التوقف عن القراءة لفترة من الزمن، حيث يمكن للمستخدم الضغط على خيار مخصص لاستعراض ملخص مختصر لما سبق قراءته.

كما تتيح الأداة الجديدة للمستخدمين تحديد مقاطع من النصوص وطرح أسئلة حول الشخصيات أو الأحداث أو الموضوعات الواردة في الكتاب، ليقدم الذكاء الاصطناعي إجابات وتوضيحات إضافية، تسهم في تعزيز فهم المحتوى مع الحفاظ على تجربة القراءة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود غوغل الرامية إلى توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات والخدمات اليومية، عبر توفير أدوات عملية تستجيب لاحتياجات المستخدمين، وتسهم في تحسين تجربتهم الرقمية.

وبدأ طرح ميزة “Book Insights” تدريجياً ضمن تطبيق Google Play Books، على أن تكون متاحة في المرحلة الأولى لعدد من الكتب الصادرة باللغة الإنكليزية، بما في ذلك آلاف الكتب المجانية، مع توقعات بتوسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل مزيداً من العناوين والمحتويات.