دراسة تحذّر: اضطرابات النوم قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض الأورام

لندن-سانا

حذّرت دراسة علمية حديثة من أن اضطرابات النوم المزمنة قد تشكّل عاملاً خفياً وراء ارتفاع معدلات الإصابة ببعض الأورام لدى الأشخاص دون سن الخمسين، في مؤشر يسلّط الضوء على التأثيرات الصحية الواسعة لقلة النوم.

ونقلت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية أمس السبت، أن باحثين من مركزين طبيين في الولايات المتحدة، هما “جيفرسون الصحي”، وأوشنر إم دي أندرسون للسرطان، كشفوا وجود ارتباط بين الأرق وزيادة خطر الإصابة بعدد من الأورام في سن مبكرة، وذلك استناداً إلى تحليل بيانات مئات الآلاف من الأشخاص.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المصابين بالأرق أكثر عرضة للإصابة بورم المبيض وسرطان الثدي وسرطان الأمعاء، بنسب تتراوح بين الضعف والثلاثة أضعاف مقارنة بغير المصابين، ما يشير إلى احتمال وجود علاقة بين اضطرابات النوم، وبعض الآليات البيولوجية المرتبطة بتطور الأورام.

وفي السياق ذاته، أشار استشاري أورام في جامعة كوليدج لندن إلى أن معدلات الإصابة ببعض الأورام بين فئة الشباب تشهد ارتفاعاً ملحوظاً حتى في غياب عوامل الخطر التقليدية، مثل التدخين والسمنة، مرجحاً أن قلة النوم قد تؤثر في توازن الهرمونات ووظائف الجسم الحيوية.

في المقابل، شدد خبراء على ضرورة التعامل بحذر مع هذه النتائج إلى حين تأكيدها بدراسات موسعة إضافية، موضحين أن اضطرابات النوم غالباً ما ترتبط بعوامل سلوكية أخرى، مثل قلة النشاط البدني وسوء التغذية، ما قد يسهم بدوره في رفع المخاطر الصحية.

والأرق هو اضطراب يتمثل في صعوبة الدخول بالنوم أو الاستمرار فيه، أو الاستيقاظ المبكر دون القدرة على العودة للنوم، رغم توفر الوقت والظروف المناسبة للراحة.