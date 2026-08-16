تحديث جديد لأجهزة Xbox يعزز إدارة الألعاب وخدمات الاشتراك

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «Microsoft» تحديث شهر آب لأجهزة «Xbox»، متضمناً مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تسهيل إدارة مكتبة الألعاب واستخدام الجهاز، من بينها شارات جديدة توضح مدى توفر الألعاب والإضافات ضمن خدمات الاشتراك، إلى جانب تحسينات في الألعاب السحابية وعمليات حفظ البيانات.

وذكر موقع «Pure Xbox» التقني في تقرير نشره أول أمس أن التحديث، الذي بدأ طرحه للمستخدمين، أضاف شارات جديدة إلى صفحة إدارة الألعاب والإضافات، توضح ما إذا كان المحتوى متاحاً عبر خدمات الاشتراك مثل «Xbox Game Pass»، ما يساعد المستخدمين على معرفة الألعاب والمحتويات المشمولة باشتراكاتهم.

وتتيح الشارات الجديدة توضيح حالة الألعاب الموجودة في مكتبة المستخدم، ولا سيما للمشتركين في خدمات «Xbox»، بحيث يمكنهم التمييز بسهولة بين الألعاب المتاحة من خلال الاشتراك وتلك التي يمتلكونها بشكل مستقل.

وشمل التحديث أيضاً تحسينات على الألعاب السحابية، إذ أصبح بإمكان المستخدم تشغيل اللعبة عبر السحابة إذا كانت متاحة ضمن «Game Pass» أثناء انتظار تثبيت تحديثها على الجهاز، ما يسمح بمواصلة اللعب دون الحاجة إلى انتظار اكتمال عملية التحديث.

وأتاح التحديث كذلك استعادة بعض ملفات حفظ الألعاب المتزامنة مع التخزين السحابي مباشرة من جهاز «Xbox»، مع توفير خيارات لإدارة النسخ السابقة من ملفات الحفظ، على أن تبدأ الميزة بدعم عدد محدود من الألعاب قبل توسيع نطاقها لاحقاً.

كما أصبح بإمكان المستخدمين إضافة الألعاب التي يرغبون في متابعتها إلى قائمة الأمنيات مباشرة من بطاقات الألعاب، بما في ذلك العناوين التي لم تصدر بعد، مع رفع الحد الأقصى للقائمة إلى 1000 لعبة.

وشملت التحسينات ألعاب «Xbox 360» أيضاً، من خلال إضافة مراكز ألعاب إلى بطاقات بعض العناوين، وإتاحة معلومات أكثر تفصيلاً حول الإنجازات وملفات الحفظ والمحتوى المرتبط بالألعاب.

ويمكن تثبيت التحديث تلقائياً، فيما يستطيع المستخدم التحقق من توفره يدوياً عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم النظام والتحديثات والبحث عن التحديثات المتاحة.

وتأتي هذه التحسينات ضمن التحديثات الدورية التي تجريها «Microsoft» على نظام «Xbox»، مع التركيز على تسهيل إدارة مكتبة الألعاب والاستفادة من خدمات الاشتراك والألعاب السحابية والوصول إلى المحتوى.