دراسة أسترالية: ارتفاع حرارة غرفة النوم يزيد الإجهاد القلبي لدى كبار السن

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة جريفيث الأسترالية أن درجة حرارة غرفة النوم ليلاً قد تؤثر مباشرةً في صحة القلب لدى كبار السن، حيث بيّنت النتائج أن ارتفاع الحرارة يرتبط بزيادة الإجهاد القلبي، وتراجع قدرة القلب على التعافي أثناء النوم.

وذكر موقع “Fox News”، نقلاً عن مجلة “BMC Medicine”، الطبية الدولية المتخصصة بنشر أبحاث بمجالات الطب السريري والصحة العامة والعلوم الطبية الحيوية، أن الفريق البحثي تابع 47 شخصاً بمتوسط عمر 72 عاماً خلال فصل الصيف في جنوب شرق كوينزلاند، حيث جرى قياس معدل ضربات القلب أثناء النوم باستخدام أجهزة تتبع متقدمة، إلى جانب تسجيل درجات حرارة غرف النوم لرصد العلاقة بين الحرارة ومؤشرات صحة القلب.

وأوضحت النتائج أن احتمال تعرض القلب لاضطرابات، وضعف في التعافي ارتفع بنسبة 40 بالمئة عند درجات حرارة تراوحت بين 25 و26.5 درجة مئوية، فيما تضاعف تقريباً عند 28 درجة مئوية، في حين تبين أن الحفاظ على درجة حرارة عند نحو 24 درجة مئوية يسهم في تقليل الإجهاد القلبي لدى كبار السن أثناء النوم.

ويأتي هذا البحث ضمن جهود علمية متواصلة لفهم تأثير العوامل البيئية في صحة الإنسان، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تأكيد الباحثين أن نتائج الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تشير إلى أهمية ضبط درجة حرارة غرفة النوم كإجراء بسيط قد يدعم صحة القلب على المدى الطويل.