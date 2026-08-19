بعمر 11 عاماً.. طفلة تتوج بلقب بطولة الشطرنج للسيدات في بريطانيا

لندن-سانا

حققت لاعبة الشطرنج البريطانية بودانا سيفاناندان إنجازاً لافتاً بعد تتويجها بلقب بطولة بريطانيا للشطرنج للسيدات لعام 2026، لتصبح في سن الـ 11 عاماً، أصغر لاعبة تحرز اللقب في تاريخ البطولة الممتد لأكثر من قرن.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أمس الثلاثاء أن البطولة اختتمت في التاسع من آب الجاري في جامعة وارويك بمدينة كوفنتري، حيث حسمت سيفاناندان اللقب بعد تفوقها على منافستها تريشا كانيامارالا في مباراة فاصلة سريعة، فيما أكد الاتحاد الإنكليزي للشطرنج أنها أصبحت أصغر بطلة بريطانية للسيدات على الإطلاق.

وحطمت سيفاناندان الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله إيلين بريتشارد، التي أحرزت اللقب عام 1939 وهي في الثالثة عشرة من عمرها، كما تجاوزت إنجاز أكشايا كالايالاهان التي تقاسمت لقب البطولة عام 2013 قبل أيام من إتمام عامها الثاني عشر.

ولم يكن طريق اللاعبة إلى اللقب سهلاً، إذ خاضت المنافسات إلى جانب لاعبين ولاعبات أكبر منها سناً وأكثر خبرة، ولم تتعرض سوى لخسارة واحدة خلال البطولة.

وبدأت سيفاناندان ممارسة الشطرنج في سن الخامسة خلال فترة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، بعدما عثرت على رقعة وقطع شطرنج داخل حقيبة في منزل أسرتها، وتعلمت القواعد الأساسية للعبة من والدها، قبل أن تتطور موهبتها سريعاً وتبدأ المشاركة في البطولات.

وفي نيسان الماضي، أصبحت سيفاناندان، وهي في الحادية عشرة من عمرها، أعلى لاعبات إنكلترا تصنيفاً، بعدما وصلت إلى المركز 72 عالمياً بين السيدات، وفق الاتحاد الإنكليزي للشطرنج.

كما حققت إنجازات دولية لافتة، من بينها أنها أصبحت عام 2025 أصغر لاعبة تحرز لقب «أستاذة دولية للسيدات» في تاريخ الشطرنج، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبهذا التتويج، تواصل سيفاناندان تسجيل إنجازات مبكرة في عالم الشطرنج، لتصبح واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة على الساحة البريطانية.