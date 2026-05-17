طوب بلاستيكي معاد التدوير يفتح آفاقاً للبناء السريع والمستدام منخفض التكلفة

بوغوتا-سانا

طوّرت شركة ناشئة في كولومبيا نظاماً مبتكراً للبناء يعتمد على طوب مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، يمكن تجميعه بطريقة تشبه مكعبات “ليغو”، بما يتيح تشييد منازل متكاملة خلال أيام قليلة ودون الحاجة إلى استخدام الإسمنت أو المواد التقليدية.

ووفقاً لما نشره موقع Vrum البرازيلي المتخصص في أخبار النقل والمركبات أمس السبت، فإن شركة Conceptos Plásticos الكولومبية، طوّرت هذا النظام عبر تحويل النفايات البلاستيكية إلى وحدات بناء معيارية، يتم صهرها وإعادة تشكيلها باستخدام تقنية البثق، لتتحول إلى قطع خفيفة الوزن قابلة للتركيب السريع في مواقع البناء.

وأوضحت الشركة أن نظام البناء الجديد يعتمد على أسلوب “التجميع الجاف” القائم على التعشيق دون الحاجة إلى مواد لاصقة، ما يقلل من الوقت والجهد ويخفض تكاليف اليد العاملة، إذ يمكن لفريق صغير إنجاز منزل بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً خلال نحو خمسة أيام فقط.

وبيّنت أن هذه الوحدات تتميز بخصائص عزل حراري وصوتي، إضافة إلى مقاومتها للهب، كما تتوافق مع معايير البناء في المناطق المعرضة للزلازل، في حين يسهم كل منزل في إعادة تدوير نحو ستة أطنان من النفايات البلاستيكية.

ويُنظر إلى هذا الابتكار بوصفه اتجاهاً جديداً في قطاع البناء المستدام، يجمع بين معالجة النفايات البلاستيكية، وتوفير حلول سكنية سريعة ومنخفضة التكلفة.