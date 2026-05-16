مهندس أمريكي يبتكر تطبيقاً ذكياً لمساعدة مرضى حساسية الطعام

نيويورك-سانا

ابتكر مهندس أمريكي تطبيقاً جديداً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المصابين بحساسية الطعام على تجنب المخاطر عند تناول الأطباق، أو المنتجات الغذائية.

وأفاد تقرير نشره الموقع الأمريكي “إيتنغ ويل” المتخصص في التغذية وأنماط الحياة الصحية، بأن المهندس الأمريكي مايسون هو مبتكر تطبيق “سناك برو”، والذي جاء نتيجة معاناته الشخصية مع حساسية ابنته تجاه عدة أطعمة أثناء السفر.

وتكمن أهمية التطبيق في قدرته على كشف مسببات الحساسية بدقة، ما يعزز الأمان الغذائي، ويخفف المخاطر اليومية للمستخدمين.

ولا يقتصر دور التطبيق على مجرد التحذير، بل يتحول الهاتف من خلاله إلى أداة تواصل ذكية، فمن خلال تدوير الهاتف أفقياً، تظهر قائمة بمسببات الحساسية مترجمة إلى أي لغة حسب الموقع الجغرافي، ما يسهل على المستخدم التواصل مع الطهاة في المطاعم حتى في البيئات الصاخبة.

كما يمكن تصوير أي طبق أو منتج معبأ ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المخاطر والكشف عن مكونات خفية يصعب رؤيتها بالعين المجردة، مثل بذور السمسم أو المكسرات.

ويخطط مبتكر التطبيق للتوسع في المرحلة القادمة ليشمل تتبع القيمة الغذائية للأطعمة، وخاصة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذلك للنساء الحوامل، في خطوة تهدف إلى تحويل التطبيق إلى منصة شاملة للسلامة الغذائية.