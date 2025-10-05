إنستغرام تمنح جمهورها تحكماً أكبر في الخوارزمية

واشنطن-سانا

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” التابعة لشركة “ميتا بلاتفورمس” وصول عدد مستخدميها إلى أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً، في أحدث مؤشر على توسعها عالمياً، مدفوعة بنمو خدمات الرسائل المباشرة وميزة الفيديوهات القصيرة “ريلز” والتوصيات الذكية.

وأوضح مدير المنصة آدم موسيري بحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA أن إنستغرام ستُركّز خلال الأشهر المقبلة على تطوير هذه الميزات، مع طرح إعدادات جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص ما تعرضه لهم الخوارزمية من منشورات وفيديوهات، عبر صفحة تُظهر تقييم المنصة لاهتماماتهم مع إمكانية تعديلها يدوياً.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية الخوارزمية ومنح المستخدمين تحكماً أكبر في المحتوى الذي يشاهدونه، في وقت أصبح فيه الجمهور أكثر ميلاً لتخصيص تجربته الرقمية بدلاً من متابعة حسابات محددة.