أول قمر اصطناعي كوري ثابت بالنسبة للأرض يحال إلى التقاعد العام المقبل

أول قمر اصطناعي يحال إلى التقاعد

سيئول-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية اليوم أن تشوليان-1، أول قمر صناعي كوري متعدد الوظائف ثابت بالنسبة للأرض، سيُحال إلى التقاعد العام المقبل بعد 16 عاماً من التشغيل.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن وكالة الفضاء الكورية (كاسا) قولها: إن القرار اتُخذ في اجتماع لجنة تشغيل الأقمار الصناعية، ما يعني دخول القمر الصناعي في مرحلة التخلص منه في نيسان المقبل، والوصول إلى مرحلة الإغلاق النهائي في تموز تقريباً.

وأُطلق تشوليان-1 للمرة الأولى في حزيران عام 2010، وقام بتطويره وتشغيله معهد كوريا لأبحاث الفضاء، وتجاوزت فترة تشغيله بكثير عمره التصميمي الافتراضي والبالغ سبع سنوات.

ونفذ القمر مهام متعددة، من بينها خدمات تجريبية لنقل الاتصالات، إضافة إلى رصد الأحوال الجوية ومراقبة المحيطات، كما دعم أول خدمات اختبار البث عبر الأقمار الصناعية في البلاد، ممهداً الطريق لتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المحلية وتسويقها تجارياً.

