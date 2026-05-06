دراسة: قشور الفاكهة قد تعزز القيمة الغذائية للخبز

سنغافورة-سانا

توصل باحثون في الجامعة الوطنية في سنغافورة National University of Singapore إلى نتائج علمية تشير إلى إمكانية الاستفادة من قشور بعض أنواع الفاكهة في تحسين الخصائص الغذائية للخبز، عبر إضافة مركبات طبيعية مستخلصة منها إلى عجينة الخبز دون التأثير في عملية التصنيع الأساسية.

وذكرت دورية Food Chemistry أمس الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت قدرة المركبات المستخلصة من قشور فاكهة التنين الحمراء على تحمل درجات الحرارة المرتفعة أثناء الخَبز، مع احتفاظها بخصائصها الحيوية وفوائدها الغذائية.

وأوضح الباحثون، بقيادة البروفيسور Zhou Weibiao، أن المستخلص المستخدم غني بمركبات “البيتاسيانين”، وهي أصباغ طبيعية تمنح فاكهة Red Dragon Fruit لونها الأحمر المميز، وتتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

وأظهرت النتائج أن الخبز المدعم بهذه المركبات سجل نشاطاً مضاداً للأكسدة يزيد على ثلاثة أضعاف مقارنة بالخبز الأبيض التقليدي، إضافة إلى انخفاض في المؤشر السكري، مع استمرار هذه الفوائد حتى بعد عمليات الهضم.

وبيّن فريق البحث أن التركيز الأمثل للمستخلص بلغ 0.75 بالمئة من مكونات العجين، ما أسهم في إنتاج خبز أكثر طراوة مع الحفاظ على بنيته وقوامه.

ومن الممكن أن تفتح هذه النتائج المجال أمام تطوير أغذية وظيفية أكثر فائدة صحياً، بما يسهم في تعزيز القيمة الغذائية للأطعمة اليومية دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في العادات الغذائية.