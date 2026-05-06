رصد ذئب براري يصل سباحة إلى جزيرة ألكاتراز في واقعة نادرة بالولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أثار ذئب براري اهتمام الأوساط العلمية في الولايات المتحدة بعد تمكنه من الوصول سباحة إلى جزيرة Alcatraz Island، الواقعة في خليج San Francisco Bay، في رحلة تبين لاحقاً أنها أطول بكثير مما كان يُعتقد في البداية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء، أن التحليلات الحديثة أظهرت أن الذئب قطع مسافة تقارب ميلين، أي نحو 3.2 كيلومترات، سباحة من Angel Island، وهو ما يعادل ضعف المسافة التي افترض العلماء في البداية أنه اجتازها انطلاقاً من مدينة San Francisco.

وأوضحت إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية أن التقديرات الأولية أشارت إلى انطلاق الحيوان من سان فرانسيسكو باعتبارها الأقرب إلى الجزيرة، إلا أن الدراسات اللاحقة وتحليل المعطيات البيئية أكدا أنه بدأ رحلته من جزيرة أنجل، في واقعة نادرة نظراً للظروف البحرية الصعبة والتيارات القوية في المنطقة.

وأكدت أنها كانت مستعدة للتعامل مع الحيوان حفاظاً على التوازن البيئي في الجزيرة، إلا أنه لم يتم رصده مرة أخرى بعد ظهوره الأول، ما يرجح مغادرته المكان لاحقاً.

وأشار خبراء الحياة البرية إلى أن ذئاب البراري تمتلك قدرة كبيرة على التكيف مع البيئات المختلفة، كما يمكنها السباحة عند الضرورة، إلا أن عبورها مسافات طويلة في مياه باردة وسريعة الجريان يُعد أمراً غير مألوف.

وتعد جزيرة ألكاتراز من المواقع المعروفة بتياراتها المائية القوية، الأمر الذي جعل وصول الذئب إليها حدثاً لافتاً وغير مسبوق في المنطقة.