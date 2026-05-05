الصين تطور روبوتاً لإصلاح خطوط الكهرباء دون تعريض البشر للخطر

بكين-سانا

طوّرت الصين روبوتاً كهربائياً قادراً على تنفيذ إصلاحات على خطوط كهرباء بجهد 10 كيلو فولت دون الحاجة لقطع التيار، ودون تعريض حياة الفنيين للخطر، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً.

وذكر موقع أوديتي سنترال (Oddity Central) الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن الروبوت الجديد هو ثمرة تعاون بين معهد هوبي لأبحاث الطاقة الكهربائية وشركة ووهان ستيت غريد، حيث تمكن من إجراء عمليات صيانة كاملة على خط كهربائي حيّ في مقاطعة تشينغشان، متجاوزاً المخاطر التي كانت تهدد حياة الفنيين لسنوات طويلة.

ويعتمد الروبوت على تقنية القطع بالليزر عالية الدقة لإزالة العازل الصلب، قبل أن يقوم بتثبيت الأسلاك الفرعية على الخط الرئيسي وإحكام التوصيلات بدقة متناهية، مع قدرة لافتة على التحرك بسلاسة وسط أكثر بيئات الأسلاك تعقيداً.

وقال الفني في شركة ووهان ستيت غريد، وو شين: إن الروبوت أثبت قدرة استثنائية على العمل في أصعب الظروف الكهربائية، مضيفاً: إنه “يقضي تماماً على خطر الصعق الذي كان يهدد حياة العاملين أثناء إصلاح الخطوط الحية”.

وكان الفنيون يضطرون سابقاً إلى تنفيذ إصلاحات على خطوط كهربائية نشطة لتجنب انقطاع التيار، ما جعل أي خطأ بسيط كفيلاً بالتسبب بحوادث قاتلة، فيما تمهد هذه الروبوتات الطريق لمرحلة جديدة من الصيانة الآمنة.