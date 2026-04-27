مراهق صيني يبتكر محرك طائرة نفاثة بجهوده الذاتية ويواصل تطوير نموذج محسّن

بكين-سانا

تمكن الطالب الصيني تشي جينغانغ، البالغ من العمر 14 عاماً، من لفت الأنظار بإنجاز علمي مبكر، بعد أن نجح في تصميم محرك طائرة نفاثة توربيني بجهوده الذاتية، مستنداً إلى شغفه بعلم الطيران ودراسته المستقلة لعلومه الأساسية.

وذكر موقع Interesting Engineering المتخصص في تغطية أخبار التكنولوجيا والهندسة والعلوم والابتكار، أن المراهق بدأ اهتمامه بالطيران منذ مرحلة الطفولة المبكرة، حيث قاده شغفه بالطائرات الورقية إلى التعمق في مبادئ الطيران، قبل أن يطوّر مهاراته في الرياضيات والهندسة والبرمجة باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب، إلى جانب تعلّم مفاهيم متقدمة مثل الديناميكا الهوائية وحساب التفاضل والتكامل بشكل ذاتي.

واعتمد الطالب على مصادر تعليمية عبر الإنترنت لتطوير مشروعه، وتمكن خلال ستة أشهر من إنتاج نموذج أولي لمحرك نفاث مصغر، رغم مواجهته تحديات تقنية في أنظمة الوقود وغرفة الاحتراق ومحاذاة الضاغط، وهو حالياً يعمل على تحسين التصميم ضمن نسخة مطوّرة من المشروع، في إطار سعيه لمواصلة تطوير ابتكاره العلمي.

ويبرز هذا الابتكار دور التعلم الذاتي في تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية قابلة للتطوير مستقبلاً.