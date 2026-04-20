زوم تعزز إجراءات الأمان بميزة جديدة لمكافحة انتحال الهوية بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت منصة الاتصالات المرئية الأمريكية “زوم” عن إطلاق ميزة أمنية جديدة تهدف إلى التحقق من هوية المشاركين في مكالمات الفيديو، والتأكد من كونهم أشخاصاً حقيقيين وليسوا صوراً أو هويات مولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع “ديجيتال تريندز” التقني الأمريكي أول أمس، أن “زوم” أضافت هذه الميزة بالتعاون مع شركة “وورلد” المتخصصة في تقنيات التحقق البيومتري، وذلك ضمن إطار تطوير نظام الهوية الرقمي الخاص بالمنصة.

وتتيح الميزة الجديدة لمضيفي الاجتماعات، إمكانية التأكد من هوية كل مشارك في مكالمات الفيديو، بما يضمن أن الصورة الظاهرة تعود لشخص حقيقي وليس لعملية انتحال أو توليد بالذكاء الاصطناعي.

وتعتمد آلية التحقق على ثلاث مراحل متكاملة، تشمل: مطابقة صورة مسجلة مسبقاً عبر جهاز “أورب”، مع مسح مباشر لوجه المستخدم عبر الجهاز ذاته، إضافة إلى مطابقة صورة الفيديو التي تظهر لبقية المشاركين.

ولا يتم إظهار علامة “تم التحقق من هوية المستخدم” بجانب اسم المشارك إلا بعد نجاح المطابقة بين العناصر الثلاثة، كما يمكن لمضيف الاجتماع تفعيل التحقق الإلزامي قبل الانضمام أو أثناء المكالمة، ومنع غير الموثقين من الدخول.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد حوادث الاحتيال باستخدام تقنيات “التزييف العميق”، ما يعكس تصاعد الحاجة إلى أنظمة تحقق بيومترية أكثر صرامة لتعزيز الأمان والثقة في بيئات العمل الرقمية.