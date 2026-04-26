اكتشاف أحفور ديناصور جديد في كوريا الجنوبية

أعلن فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات يحمل اسم (Doolysaurus huhmini)، في اكتشاف يسلّط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة في دراسة الأحافير وإعادة تحليلها بدقة عالية.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي في تقرير حديث، أن الاكتشاف تم في جزيرة أباي ضمن تكوينات صخرية تعود إلى العصر الطباشيري قبل نحو 100 إلى 113 مليون سنة، حيث استخدم الباحثون تقنيات التصوير بالأشعة المقطعية (CT scan) لدراسة الأحفورة دون إتلافها، ما أتاح الحصول على تفاصيل دقيقة لجمجمة شبه مكتملة.

وأشار التقرير، إلى أن الديناصور المكتشف ينتمي إلى فصيلة صغيرة من الديناصورات العاشبة، فيما أظهرت التحليلات وجود حصى معدية داخل جسمه، ما يرجح أنه كان يتغذى على النباتات وربما على كائنات صغيرة أيضاً.

واعتمد فريق البحث على تقنيات تصوير متقدمة لإعادة بناء شكل الديناصور وفهم نمط حياته، في إطار جهود متزايدة لتطوير الأبحاث الجيولوجية وعلم الأحافير في كوريا الجنوبية.

ولفت التقرير إلى أن تسمية الديناصور جاءت مستوحاة من شخصية كرتونية شهيرة في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع الاكتشافات العلمية.

ويرى مختصون أن هذا النوع من الاكتشافات لا يقتصر على قيمته العلمية فحسب، بل يفتح آفاقاً اقتصادية وسياحية جديدة عبر تحويل المواقع الأحفورية إلى مراكز جذب تعليمية وثقافية، بما يربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة.