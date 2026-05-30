باحثون بريطانيون يحولون الملح والجيلاتين إلى طاقة كهربائية مستدامة

لندن-سانا‏

تمكن علماء بريطانيون من تطوير مولد كهربائي يعمل بالرطوبة، باستخدام ‏الملح والجيلاتين والكربون المنشط، في ابتكار يفتح آفاقاً جديدة للطاقة ‏النظيفة والمستدامة.‏

وأوضح الموقع الهولندي “سولار فيجن” المتخصص في الطاقة المتجددة، ‏أمس الجمعة، أن باحثين من جامعات بريطانية هي “كوين ماري” بلندن، ‏و”وارويك”، و”إمبريال كوليدج” لندن، بالإضافة إلى جامعة ميركاتوروم ‏الألمانية ومعهد بول شيرر السويسري، نجحوا في إنتاج مولد كهربائي ‌‏”رطب”، يعتمد على مواد بسيطة وغير سامة ومتوفرة بكثرة، منها ملح ‏الطعام والجيلاتين المستخرج من مخلفات الحيوانات والكربون المنشط.‏

وكشف العلماء أن المولد يعمل على تحويل رطوبة الجو المحيطة أو رطوبة ‏جلد الإنسان إلى تيار كهربائي مستمر لأكثر من شهر، وتكفي وحدة واحدة ‏منه لإنارة عدد من المصابيح الصغيرة، وعند توصيل عدة وحدات معاً، ‏يمكنها تشغيل عشرات المصابيح من نوع “ليد”، وهو ما يجعله صديقاً ‏للبيئة بديلاً للبطاريات التقليدية التي تزيد من النفايات الإلكترونية عالمياً، كما ‏يتميز المولد بقدرته على العمل كمستشعر حيوي لمراقبة التنفس واكتشاف ‏الكلام واستشعار القرب دون لمس، مما يسمح باستخدامه في الأجهزة الطبية ‏القابلة للارتداء.‏

ويندرج هذا الابتكار ضمن تقنيات “المولدات العاملة بالرطوبة”، البديلة ‏للبطاريات في الأجهزة منخفضة الاستهلاك مثل المستشعرات القابلة ‏للارتداء، وتكمن أهميته في اعتماده على مواد طبيعية رخيصة، ما يجعله ‏قابلاً للنشر على نطاق واسع عكس التقنيات السابقة التي تحتاج بوليمرات ‏معقدة أو مواد نادرة.