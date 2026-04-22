مبادرة متنقلة تعيد لكبار السن متعة التسوق وتعزز استقلاليتهم

واشنطن-سانا

في تجربة إنسانية لافتة، تحولت فكرة بسيطة إلى مبادرة أعادت البهجة لكبار السن داخل دور الرعاية، من خلال توفير تجربة تسوق متنقلة تمنحهم فرصة اختيار ملابسهم بأنفسهم واستعادة جزء من استقلاليتهم.

ووفق ما أورده موقع مجلة “People” الأمريكية، المتخصصة في قصص المجتمع والاهتمامات الإنسانية أول أمس، فإن مؤسستَي المبادرة دانييل ماركويدانت وشونا نوردلوند، وهما عاملتان في مجال الرعاية طويلة الأجل، لاحظتا التحديات التي يواجهها كبار السن، ولا سيما فقدان القدرة على اتخاذ قرارات يومية بسيطة مثل اختيار الملابس، ما دفعهما إلى إطلاق فكرة “غولدن بوتيك”.

وتقوم المبادرة على تحويل غرف دور الرعاية إلى متاجر مؤقتة متنقلة مجهزة بعناية، تُعرض فيها الملابس بطريقة تحاكي المتاجر الحقيقية، بما يتيح للمقيمين التجول واختيار ما يناسبهم وتجربته بأنفسهم، في تجربة تعيد إليهم شعور الحرية والكرامة.

وأظهرت ردود الفعل داخل دور الرعاية حجم الأثر الإيجابي للمبادرة، حيث عبّر العديد من كبار السن عن سعادتهم باستعادة تجربة التسوق بعد سنوات طويلة، فيما أشارت عائلاتهم إلى أن هذه الخطوة خففت عنهم الأعباء، وساهمت في تحسين الحالة النفسية للمقيمين.

ولا يقتصر المشروع على بيع الملابس فقط، بل يركز على البعد الإنساني للتجربة، من خلال توفير ملابس مريحة ومصممة خصيصاً لاحتياجات كبار السن أو من يعانون من صعوبات حركية، مع الاستجابة للطلبات الخاصة قدر الإمكان.

وتعكس هذه التجربة كيف يمكن لأفكار بسيطة أن تتحول إلى مشاريع ذات أثر إنساني عميق، يعيد لكبار السن جزءاً من حياتهم اليومية، ويعزز شعورهم بالاهتمام والانتماء داخل المجتمع.