علماء صينيون يكتشفون معدنين قمريين جديدين

بكين-سانا

اكتشف علماء صينيون معدنين قمريين جديدين من العينات التي أعادتها مهمة “تشانغ آه-5” الصينية من القمر، وذلك في إنجاز علمي جديد يعزز معرفة البشرية بمكونات القمر.

ونقلت وكالة شينخوا عن الهيئة الوطنية الصينية للفضاء قولها في حفل افتتاح يوم الفضاء لعام 2026، الذي أُقيم اليوم الجمعة في مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين: إنه تم الإعلان عن اكتشاف معدنين جديدين، هما: “ماغنيسيو تشانجسايت-(Y)” و”تشانجسايت-(Ce)”، وهما الآن معترف بهما من قبل لجنة المعادن الجديدة والتسمية والتصنيف التابعة للجمعية الدولية للمعادن.

ويمثل هذا الاكتشاف أحدث إضافة إلى سلسلة الاكتشافات العلمية التي حققها العلماء الصينيون، حيث كان اكتشافهم الأول لمعدن قمري في عام 2022، وهو معدن “تشانجسايت-(Y)”، ليصبح بذلك إجمالي عدد المعادن الجديدة المكتشفة من عينات القمر حتى الآن على مستوى العالم ثمانية.