دراسة: نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحسن إدارة الأكسجين لمرضى المستشفيات

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية أن استخدام نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة جرعات الأكسجين يسهم في تحسين وصول مرضى المستشفيات إلى مستويات الأكسجين المناسبة، ويقلل الحاجة إلى التدخلات اليدوية المتكررة من الطواقم الطبية.

وذكرت وكالة رويترز أمس الأربعاء، أن الدراسة، المنشورة في دورية الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني (JAMA Internal Medicine)، بينت أن المرضى الذين استخدموا النظام الآلي أمضوا 85 بالمئة من وقتهم ضمن نطاق الأكسجين المستهدف، مقارنة بـ 63 بالمئة لدى المرضى الذين تلقوا الرعاية التقليدية.

وشملت الدراسة 300 بالغ يتلقون العلاج بالأكسجين في أربع مستشفيات أمريكية، حيث استخدم بعضهم نظاماً آلياً طورته شركة أو2ماتيك الدنماركية، يعتمد على مستشعر صغير يراقب مستويات الأكسجين بصورة مستمرة ويضبط تدفقه تلقائياً وفق احتياجات المريض.

وأوضحت النتائج أن المرضى الذين خضعوا للنظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي أمضوا وقتاً أقل عند مستويات الأكسجين المنخفضة أو المرتفعة، كما احتاجوا إلى عدد أقل من التعديلات اليدوية من قبل الطواقم الطبية، من دون تسجيل زيادة في الآثار الجانبية الخطيرة.

وقد تسهم هذه التقنية في تطوير أساليب أكثر كفاءة لإدارة العلاج بالأكسجين، ولا سيما في أقسام الطوارئ والبيئات الطبية التي تتطلب استجابة سريعة.