دراسة دولية تربط فصيلة الدم A بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة

عواصم-سانا

أظهرت دراسة علمية دولية حديثة أن حاملي فصيلة الدم A، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة مقارنة ببقية فصائل الدم، في حين سجلت فصيلة الدم O معدلات خطر أقل وفق نتائج التحليل الجيني للدراسة.

وبحسب ما نقل موقع EurekAlert العلمي أمس الثلاثاء، فقد ذكرت مجلة “Neurology” المتخصصة في علم الأعصاب، أن الدراسة التي قادها تحالف “International Stroke Genetics Consortium (ISGC)” البحثي العالمي، استندت إلى تحليل بيانات جينية واسعة شملت 48 دراسة دولية أجريت في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا.

وبيّنت نتائج الدراسة، التي شملت نحو 17 ألف مصاب بالسكتة الدماغية وحوالي 600 ألف شخص سليم، أن حاملي فصيلة الدم “A1” يواجهون خطراً أعلى بنسبة 16 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين، بينما انخفضت نسبة الخطر لدى أصحاب فصيلة الدم “O1” بنحو 12 بالمئة، مع تسجيل زيادة طفيفة لدى فصيلة الدم B.

ورجّح الباحثون أن يرتبط ذلك بتأثير فصائل الدم على آليات تخثر الدم ووظائف الأوعية الدموية ونشاط الصفائح الدموية، ما قد يزيد احتمالات تشكل الجلطات.

وأكدت الدراسة أن فصيلة الدم ليست عاملاً حاسماً بمفردها، مشيرة إلى أن ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني، تبقى من أبرز العوامل المؤثرة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ودعا الباحثون إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين العوامل الوراثية والأمراض الوعائية، مؤكدين أهمية اتباع نمط حياة صحي والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الإصابة.

وفصيلة الدم A هي إحدى فصائل الدم ضمن نظام ABO لتصنيف الدم عند الإنسان، حيث تحمل كريات الدم الحمراء في هذه الفصيلة مستضداً من نوع A على سطحها، ويكون في البلازما (السائل في الدم) أجسام مضادة ضد B.