أوبن إيه آي توسّع خدمات “تشات جي بي تي” بميزات مالية وبرمجية جديدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أوبن إيه آي إطلاق تحديثات جديدة لمنصة “تشات جي بي تي”، تضمنت توسيع استخداماته في مجالي الإدارة المالية وتطوير البرمجيات، في إطار تعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية والشخصية.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أول أمس أن التحديث الجديد يشمل ميزة تجريبية تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم البنكية بشكل آمن عبر تكامل مع منصة “Plaid”، بما يمكّن “تشات جي بي تي” من تحليل أنماط الإنفاق، والمساعدة في إدارة الميزانيات، وتقديم اقتراحات مالية تتناسب مع احتياجات المستخدمين، إضافة إلى متابعة الاشتراكات والتنبيه إلى أي تغيرات غير معتادة في المصروفات.

وبيّنت الشركة أن ملايين المستخدمين يعتمدون شهرياً على “تشات جي بي تي” للحصول على استشارات مالية، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستساعد على تقديم رؤية أوضح للوضع المالي الشخصي ودعم التخطيط المستقبلي.

وفي سياق متصل، أعلنت أوبن إيه آي إتاحة الوصول إلى منصة البرمجة “كوديكس” عبر تطبيق “تشات جي بي تي” على الهواتف الذكية العاملة بنظامي “أندرويد” و”آي أو إس”، ما يمنح المستخدمين إمكانية متابعة المشاريع البرمجية والحصول على تحديثات مباشرة، تتضمن نتائج الاختبارات ولقطات العمل أثناء التنقل.

وأكدت الشركة أن التحديثات الجديدة تراعي أعلى معايير الأمان وحماية البيانات، مع الإبقاء على الملفات وبيانات الاعتماد الحساسة ضمن البيئات التشغيلية الخاصة بالمستخدمين.

وتعكس هذه الخطوات التوسع المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجه الشركات التقنية نحو تطوير أدوات أكثر تكاملاً ومرونة في المجالات المالية والبرمجية.