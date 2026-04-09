تحديث أمني من آبل لسد ثغرات خطيرة في أنظمة iOS وiPadOS

واشنطن-سانا

أصدرت شركة “آبل” تحديثاً أمنياً لنظامي التشغيل iOS وiPadOS بالإصدارين 18.7.7، داعيةً المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على iOS 18 إلى تثبيته فوراً، وذلك بهدف تعزيز حماية أجهزتهم من هجوم إلكتروني متطور يُعرف باسم “DarkSword”.

ونقل موقع “تك كرانش” التقني تقريراً صادراً عن مجموعة Google Threat Intelligence بالتعاون مع شركتي Lookout وiVerify، بيّن خلاله أن الهجوم يعتمد على استغلال سلسلة من ست ثغرات أمنية تستهدف الإصدارات بين iOS 18.4 و18.7، حيث يبدأ عبر متصفح “Safari” باستخدام محرك “WebKit”، قبل أن يتمكن من تجاوز أنظمة الحماية وتصعيد الصلاحيات وصولاً إلى مستوى النواة (Kernel)، ما يتيح السيطرة الكاملة على الجهاز.

ويُمكّن هذا النوع من الهجمات المهاجمين من الوصول إلى بيانات حساسة تشمل كلمات المرور، وجهات الاتصال، والرسائل، والصور، وسجل التصفح، ومحافظ العملات الرقمية، إضافة إلى معلومات الموقع، ومن ثم إرسالها إلى خوادم خارجية مع إخفاء آثار الاختراق.

ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة من “آبل” في إطار تعزيز أمن أجهزتها، والحد من المخاطر المتزايدة للهجمات الإلكترونية المتقدمة.