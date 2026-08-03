دراسة: الدماغ يغيّر أنماط نشاطه مع تحول طنين الأذن إلى حالة مزمنة

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ يعيد تنظيم أنماط نشاطه مع تحول طنين الأذن من حالة حديثة إلى حالة مزمنة، في تغيرات قد تمثل آلية تكيف تساعد المصابين على التعايش مع الإحساس الصوتي المستمر.

وذكر موقع ScienceAlert العلمي اليوم الإثنين أن الدراسة، التي أجراها باحثون من المستشفى الأول التابع لجامعة سوتشو في الصين ونشرتها مجلة iScience، أظهرت اختلافات واضحة في نشاط الدماغ بين المصابين بطنين الأذن الحديث والمصابين بالحالة المزمنة، إذ سُجل نشاط مرتفع في الشبكات الدماغية المسؤولة عن تحديد المحفزات المهمة لدى المصابين حديثاً، بينما بدت أنماط النشاط أكثر استقراراً لدى المصابين منذ فترة أطول.

وشملت الدراسة 45 شخصاً لا يعانون من فقدان سمع واضح، بينهم 15 مصاباً بطنين أذن حديث استمر أقل من ستة أشهر، و15 آخرون يعانون من طنين مزمن لأكثر من ستة أشهر، إضافة إلى مجموعة ضابطة، واستخدمت تقنية تخطيط كهربية الدماغ لتحليل نشاط الشبكات العصبية أثناء الراحة.

وأوضحت النتائج أن طنين الأذن لا يقتصر تأثيره على الجهاز السمعي، بل يرتبط بتغيرات واسعة في نشاط الدماغ، حيث يكون الدماغ في المراحل الأولى أكثر استجابة للإحساس الصوتي الوهمي، قبل أن يعيد تنظيم نشاطه العصبي مع استمرار الحالة.

وقد تسهم هذه النتائج في تطوير أساليب علاجية تستهدف المراحل المختلفة لطنين الأذن، بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على نشاط الدماغ مع تطور الحالة.