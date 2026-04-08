باحثون هولنديون يطورون تقنية لاستخدام مسحوق الحديد وقوداً نظيفاً

أمستردام-سانا

أعلن فريق بحثي هولندي تطوير تقنية جديدة تعتمد على مسحوق الحديد بوصفه وقوداً نظيفاً يمكن استخدامه في تشغيل المصانع وتزويد أنظمة الطاقة، في خطوة قد تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ووفقاً لما ذكره موقع “Eco Portal” المتخصص في أخبار البيئة والطاقة المستدامة، نجحت شركة “RIFT” المنبثقة عن جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا في تحويل مسحوق الحديد إلى مصدر للطاقة، استناداً إلى أبحاث حول احتراق المعادن في بيئات منخفضة الجاذبية، قبل تطوير آلية لتطبيقها عملياً على الأرض.

وتعتمد التقنية على إنتاج حرارة من احتراق الحديد يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية، حيث يكون الناتج الوحيد أكسيد الحديد (الصدأ)، الذي يمكن إعادة تدويره باستخدام الهيدروجين الأخضر، ما يتيح إنشاء دورة طاقة مغلقة وصديقة للبيئة.

ويأتي هذا الابتكار في ظل تسارع الجهود العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تشير بيانات حديثة إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة أصبحت الأقل تكلفة في معظم الدول، مع تسجيل نحو 91 بالمئة من المشاريع الجديدة كبديل اقتصادي للوقود الأحفوري.

وتوفر هذه التقنية حلولاً واعدةً للقطاعات الصناعية الثقيلة التي يصعب تشغيلها بالطاقة المتجددة التقليدية، مثل الشمس والرياح، ما يعزز فرص تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والالتزام باتفاقيات المناخ الدولية.

ويمثل هذا التطور خطوةً متقدمةً في مجال تقنيات الطاقة، مع إمكانية توسيع استخداماته مستقبلاً في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعة والنقل.