سمكة أفريقية صغيرة تتسلَّق شلالاً بارتفاع 15 متراً

كينشاسا-سانا

نجح فريق بحثي في توثيق ظاهرة نادرة تتمثل في تسلّق أسماكٍ صغيرةٍ الشلالات في وسط أفريقيا، بعد أن كانت مجرد حكايات متداولة بين السكان المحليين لأكثر من نصف قرن، دون تأكيد رسمي.

وذكرت دراسة نشرت في مجلة «Scientific Reports»، ونقلت تفاصيلها الإذاعة الوطنية الأمريكية (NPR) عبر موقعها KASU.org، أن الباحث باسيفيك كيويلي موتامبالا من جامعة لوبومباشي وفريقه البحثي تمكنوا من توثيق رحلة تسلّق أسماك «باراكنيريا ثيسي» المعروفة بأسماك الشيلر الشلالات بين عامي 2018 و2020.

وأوضحت الدراسة أن الأسماك الصغيرة، التي يتراوح طولها بين 37 و48 ملليمتراً، ويصل الحد الأقصى لطولها إلى نحو 96 ملليمتراً، سُجّلت وهي تتسلَّق شلالات لوفيلومبو على نهر لوفيلومبو في حوض الكونغو العلوي، وهو شلال ارتفاعه 15 متراً (50 قدماً)، متشبثةً بالصخور المبلَّلة في منطقة تناثر المياه.

وأشار الباحثون إلى أن الأسماك تستخدم نتوءات صغيرة تشبه الخطافات على زعانفها الصدرية والحوضية، إلى جانب عضلات قوية تساعدها على حمل وزنها خلال التسلق، موضحين أن الأسماك الصغيرة أقل من 48 ملليمتراً هي الأكثر قدرة على التسلّق، بينما تواجه الأسماك الأكبر صعوبة أكبر بسبب زيادة وزنها.

وأضاف الفريق: إن هذه الظاهرة تُلاحظ عادة خلال فترة الفيضانات في نهاية موسم الأمطار، خلال شهري نيسان وأيار، مشيرين إلى عدة فرضيات تفسر هذا السلوك، منها محاولة الأسماك العودة إلى موائلها العليا بعد جرفها بفعل الأمطار، أو البحث عن مناطق يقل فيها التنافس على الغذاء وعدد المفترسات.

وتُعد هذه الظاهرة فريدةً من نوعها على مستوى العالم، إذ تُظهر قدرة الأسماك الصغيرة على التغلب على اندفاع المياه الشديد، في رحلة قد تستغرق ما يقارب 10 ساعات، مع فترات راحة متكررة قصيرة أحياناً وطويلة أحياناً على حواف صخرية أفقية.