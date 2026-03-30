باحثون يطورون نموذجاً رقمياً للتنبؤ بسرطان الكبد بدقة عالية

لندن-سانا

طوّر علماء بريطانيون خوارزميات برمجية جديدة قادرة على التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان الكبد بدقة عالية باستخدام بيانات طبية أساسية، في خطوة من شأنها تحسين أساليب الكشف المبكر عن هذا المرض الذي غالباً ما يُشخّص في مراحل متقدمة.

ووفقاً لما نقله موقع “لينتا.رو” الإخباري، نجح فريق بحثي من جامعة أكسفورد، بالتعاون مع بنك البيانات الطبية الحيوية البريطاني وبيانات طبية من الولايات المتحدة، في تطوير هذه الخوارزميات، حيث نُشرت نتائج الدراسة في دورية “Cancer Discovery” العلمية.

واعتمدت الخوارزميات على تقنيات التعلم الآلي لتحليل الخصائص الديموغرافية والبيانات الطبية للمريض، بما في ذلك السجلات الصحية الإلكترونية ونتائج تحاليل الدم الروتينية، ما أتاح بناء نموذج تنبؤي أكثر دقة مقارنة بالأساليب التقليدية.

وأظهرت النتائج، التي استندت إلى تحليل بيانات نحو 500 ألف شخص، أن النموذج الجديد تفوق في دقته على الطرق التقليدية، حيث تبين أن 69 بالمئة من الحالات المكتشفة كانت لدى أشخاص لا يعانون مسبقاً من أمراض الكبد، كما أظهرت الدراسة أن الاعتماد على 15 مؤشراً طبياً أساسياً كان كافياً لتحقيق نتائج دقيقة دون الحاجة إلى بيانات وراثية إضافية.

ويرى الباحثون أن هذه الخوارزميات قد تساعد الأطباء في تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في مراحله المبكرة، ما يتيح إجراء فحوصات إضافية في الوقت المناسب، ويعزز فرص العلاج والحد من مضاعفات المرض.

وسرطان الكبد هو مرض يحدث نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا الكبد وتحولها إلى خلايا سرطانية، ما يؤدي إلى تعطّل وظائف هذا العضو الحيوي المسؤول عن تنقية الدم وإنتاج البروتينات والمساعدة في الهضم.