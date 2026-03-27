أمريكي في السابعة والسبعين يسعى لتحطيم رقم قياسي برحلة حول العالم على دراجة نارية

واشنطن-سانا

يستعد الأمريكي ستيفن بارنيت (77 عاماً) لخوض مغامرة جديدة تتمثل في محاولة تسجيل رقم قياسي كأكبر شخص يطوف حول العالم على دراجة نارية، وذلك بعد مسيرة طويلة قطع خلالها مسافات عبر نحو 80 دولة خلال العقود الماضية.

وذكرت شبكة CNN أن بارنيت، الذي تعرّض لأزمة قلبية العام الماضي وخضع لعملية تركيب دعامات، قرر عدم تأجيل حلمه، وبدأ رحلته من مدريد مطلع آذار الجاري، على أن تشمل أكثر من 27 دولة لمسافة تُقدّر بنحو 80 ألف كيلومتر، وسط توقعات بأن تستغرق الرحلة نحو عام.

وأشار بارنيت إلى أن شغفه بقيادة الدراجات منذ سن مبكرة، ورغبته في استكشاف العالم والتواصل مع الناس، شكّلا الدافع الأساسي لهذه المغامرة، رغم التحديات الصحية المرتبطة بعمره.

وتندرج هذه الرحلة ضمن محاولته تسجيل رقم قياسي عالمي، في خطوة تعكس الإصرار على تحقيق الأهداف رغم التقدم في السن والظروف الصحية.