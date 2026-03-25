دراسة لجامعة بوسطن: تخزين الأطعمة في البلاستيك يزيد مخاطر التلوث الغذائي

واشنطن-سانا

حذّرت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي متخصص في السموم الغذائية بجامعة بوسطن الأمريكية، من أن تخزين بعض الأطعمة الشائعة داخل العبوات البلاستيكية قد يؤدي إلى تسارع فسادها، ويزيد من مخاطر التعرض لمشكلات صحية، نتيجة نمو البكتيريا أو تسرب مواد كيميائية ضارة.

ووفقاً للدراسة التي نقلتها مجلة “Real Simple” العلمية، فإن العبوات البلاستيكية، رغم انتشارها وسهولة استخدامها، قد تخلق بيئة ملائمة لتكاثر البكتيريا، ولا سيما عند استخدامها مع الأطعمة الساخنة أو الرطبة.

وأشار الباحث الرئيسي في الدراسة براد لامب إلى ضرورة تجنب تخزين عدد من الأطعمة في البلاستيك، واستبداله ببدائل أكثر أماناً، مثل العبوات الزجاجية أو الورقية، لما لها من دور في الحفاظ على جودة الغذاء والحد من التلوث.

وتشمل هذه الأطعمة اللحوم والدواجن النيئة التي تفرز سوائل تساعد على نمو بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، إضافة إلى منتجات الألبان الطازجة التي تحتاج إلى تهوية، والفواكه التي تنتج غاز الإيثيلين مثل التفاح والموز والطماطم، إلى جانب الخضراوات الورقية والأعشاب الطازجة التي تفقد نضارتها سريعاً.

كما شدد الفريق على ضرورة عدم وضع بقايا الطعام الساخنة مباشرة في العبوات البلاستيكية، وتركها لتبرد أولاً، تفادياً لتكاثر البكتيريا، مؤكدين أن اختيار أساليب التخزين المناسبة يسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء.

ويبقى البلاستيك جزءاً من الحياة اليومية، لكن اختيار العبوات المناسبة لكل نوع من الأطعمة خطوة مهمة لضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على الصحة العامة.