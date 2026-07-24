إرشادات طبية جديدة تدعو للكشف المبكر عن متلازمة القلب والكلى والأيض

واشنطن-سانا

حذر خبراء من مخاطر متلازمة القلب والكلى والأيض (CKM)، التي تجمع بين أمراض القلب والكلى واضطرابات التمثيل الغذائي، مؤكدين أن تطورها غالباً ما يكون صامتاً لسنوات قبل ظهور مضاعفات خطيرة، ما يجعل الكشف المبكر وعلاج عوامل الخطورة أمراً أساسياً للوقاية منها.

وذكرت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب (JACC)، في تقرير نشرته بداية الشهر الجاري أن الإرشادات السريرية الجديدة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسكري والجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، توصي باتباع نهج متكامل للوقاية من متلازمة القلب والكلى والأيض والكشف المبكر عنها وعلاجها، نظراً للترابط الوثيق بين أمراض القلب والكلى واضطرابات التمثيل الغذائي.

وأوضح الخبراء أن القلب والكلى والجهاز الأيضي ترتبط ببعضها عبر شبكة معقدة من الأوعية الدموية والهرمونات والعمليات الحيوية، وأن أي خلل يصيب أحدها قد يؤدي تدريجياً إلى تأثر الأجهزة الأخرى، ولا سيما في حالات السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون.

ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، فإن نحو 90 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة لديهم عامل خطورة واحد على الأقل للإصابة بهذه المتلازمة، مثل زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب مستويات الدهون أو ارتفاع سكر الدم أو تراجع وظائف الكلى.

وأكد الخبراء أن التحكم بعوامل الخطورة، وفي مقدمتها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب الكشف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة، يسهم في الحد من تطور متلازمة القلب والكلى والأيض وتقليل مضاعفاتها على المدى الطويل.

وتبرز هذه الإرشادات أهمية الوقاية والمتابعة الطبية المنتظمة في الحد من تطور المتلازمة وتحسين صحة القلب والكلى على المدى الطويل.