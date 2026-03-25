تطوير تقنية تجريبية لحقن سائل مغناطيسي في القلب للحد من السكتات الدماغية

يعمل فريق بحثي دولي على تطوير تقنية جديدة تعتمد على حقن سائل مغناطيسي داخل القلب، بهدف تقليل خطر السكتات الدماغية لدى مرضى اضطراب نظم القلب، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة في علاج أمراض القلب.

ووفقاً لما أورده موقع ScienceAlertالعلمي، فإن هذه التقنية تستهدف مرضى الرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وزيادة خطر تكوّن الجلطات.

وأوضح الباحثون وهم من عدة جامعات ومراكز بحثية ومعاهد هندسة حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا، أن المشكلة ترتبط بتجمع الدم داخل الزائدة الأذينية اليسرى، ما يرفع احتمالات تشكّل جلطات قد تنتقل إلى الدماغ، في حين تعتمد العلاجات الحالية على مميعات الدم أو أجهزة طبية لا توفر حلولاً مثالية في جميع الحالات.

وتقوم التقنية الجديدة على حقن سائل مغناطيسي عبر قثطرة إلى داخل هذه الزائدة، ثم توجيهه بواسطة مجال مغناطيسي ليملأ التجويف بالكامل، قبل أن يتحول إلى مادة هلامية مرنة تغلقه بإحكام وتتكيف مع شكله.

وأظهرت تجارب أولية على الحيوانات نتائج واعدة، إذ بقيت المادة مستقرة داخل القلب لفترات طويلة دون تسرب أو تكوّن جلطات، مع تأكيد الباحثين أن التقنية لا تزال في مراحلها المبكرة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل تطبيقها على البشر.

واضطراب نظم القلب، هو خلل في الطريقة التي ينبض بها القلب، سواء من حيث السرعة أو الانتظام، وقد يؤثر على صحة الجسم، ويتطلب متابعة طبية حسب شدته.