البطريق الإفريقي مهدد بالانقراض بشدة وسط تراجع حاد في أعداده

كيب تاون-سانا

يواجه البطريق الإفريقي، وهو الفصيلة الوحيدة من البطاريق في القارة الإفريقية، خطر الانقراض مع تراجع أعداده بشكل كبير نتيجة تدهور الموائل ونقص الغذاء، في ظل تحذيرات منظمات بيئية من انهيار وشيك إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وذكر موقع «CNN بالعربية» أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) أدرج هذا النوع عام 2024 ضمن الفئة «المهددة بالانقراض بشدة»، مشيراً إلى أن عدد أزواج التكاثر المتبقية في البرية يُقدّر بأقل من 10 آلاف زوج، بعد انخفاض أعداده بنحو 80% خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأظهرت دراسة مشتركة بين وزارة الغابات والثروة السمكية والبيئة في جنوب إفريقيا وجامعة إكستر البريطانية نفوق أكثر من 60 ألف بطريق بسبب سوء التغذية بين عامي 2004 و2011 في جزيرتي «روبن» و«داسن»، فيما يُعزى تراجع المخزون الغذائي إلى الصيد التجاري المكثف وتغير المناخ.

وتعمل مؤسسة جنوب إفريقيا لحماية الطيور الساحلية (SANCCOB) على إنقاذ البطاريق المصابة أو التي تعاني الهزال الشديد، حيث استقبلت نحو 948 طائراً العام الماضي، وأعادت خلال العقد الأخير إطلاق ما يصل إلى 81% من الطيور التي خضعت لإعادة التأهيل إلى البرية.

ورغم التحديات، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مناطق يُحظر فيها الصيد قرب ست مستعمرات تكاثر رئيسية لمدة عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم فرص تعافي هذا النوع والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المنطقة.