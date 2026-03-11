أمازون تطلق مساعداً صحياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أمازون توسيع إتاحة مساعدها الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «صحة» ليصبح متاحاً عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في قطاع الرعاية الصحية الرقمية.

وذكر موقع TechCrunch التقني، أن المساعد الجديد كان متاحاً سابقاً عبر تطبيق «One Medical» الذي استحوذت عليه أمازون عام 2023، ويتيح للمستخدمين طرح أسئلة صحية عامة وتفسير نتائج الفحوصات وإدارة الوصفات الطبية وحجز المواعيد مع الأطباء، من دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمة «برايم» أو الحصول على عضوية مسبقة.

ويعمل «صحة» كمساعد صحي شخصي عند منح المستخدم الإذن بالوصول إلى بياناته عبر نظام Health Information Exchange، حيث يمكنه تحليل السجلات الطبية ونتائج المختبرات وتقديم تفسيرات مبسطة حول الأعراض والأدوية، إضافة إلى ربط المستخدم مباشرة بأطباء شبكة «One Medical» عند الحاجة، مع مزايا إضافية لمشتركي «برايم» تشمل استشارات طبية مجانية لبعض الحالات الشائعة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل سباق متسارع بين شركات التكنولوجيا لدخول قطاع الرعاية الصحية الرقمية، مع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الطبية وتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية.