باحثون روس يطورون نظاماً لتحليل الكلام والكشف المبكر عن تراجع القدرات الإدراكية

موسكو-سانا

طور باحثون في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية بمدينة كالينينغراد الروسية نظاماً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كلام الأشخاص ورصد المؤشرات المرتبطة بالضعف الإدراكي، في خطوة قد تسهم في دعم الكشف المبكر عن اضطرابات الوظائف المعرفية وتسهيل الفحوصات الأولية.

وذكرت وكالة سبوتنيك أمس الأربعاء، نقلاً عن جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، أن النظام يحلل محتوى الكلام وطريقة نطقه، بما في ذلك سرعة الحديث، وفترات التوقف، وتكرار العبارات، وترابط الجمل، والتغيرات في نبرة الصوت، بهدف رصد الأنماط التي قد تشير إلى تراجع القدرات الإدراكية.

وأوضح الباحثون أن الضعف الإدراكي قد يظهر في مراحله الأولى على شكل تراجع في الذاكرة أو الانتباه أو التفكير، وغالباً ما تتداخل أعراضه مع آثار التقدم في العمر أو الإرهاق، ما يجعل اكتشافه المبكر باستخدام الوسائل التقليدية أكثر صعوبة ويتطلب في كثير من الأحيان فحوصات متخصصة تستغرق وقتاً.

وأشار الفريق البحثي إلى أن النظام قد يوفر أداة مساعدة للأطباء لإجراء تقييم أولي سريع، ولا سيما في المناطق التي تعاني نقصاً في أطباء الأعصاب واختصاصيي الطب النفسي وعلم النفس العصبي، مؤكدين أن التقنية لا تهدف إلى استبدال التشخيص الطبي، وإنما إلى دعم الفحص المبكر وتحويل الحالات المشتبه بها لإجراء تقييمات سريرية متخصصة.

ويفتح توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الكلام آفاقاً جديدة لتطوير أدوات أكثر سرعة ودقة للكشف المبكر عن الاضطرابات العصبية والمعرفية، مع الحاجة إلى استكمال الدراسات والتحقق من فعالية هذه التقنية قبل اعتمادها في الممارسة الطبية.