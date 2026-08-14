اليابان تزود أوكرانيا بنظام ذكي للكشف عن الألغام الأرضية

كييف-سانا

زودت اليابان أوكرانيا بنظام متطور للكشف عن الألغام الأرضية، يعتمد على طائرة مسيّرة مزودة بأجهزة استشعار وتقنيات تحليل بالذكاء الاصطناعي، بهدف دعم جهود إزالة الألغام وتعزيز سلامة العاملين في هذا المجال.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، اليوم الجمعة، أن النظام يضم طائرة مسيّرة قادرة على إجراء عمليات مسح باستخدام مستشعر مغناطيسي، وكاميرا بصرية، لرصد سطح الأرض وما تحته، أثناء تحليقها على ارتفاع نحو ثلاثة أمتار.

وتخضع البيانات التي تجمعها الطائرة لتحليل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد خرائط عالية الدقة تحدد مواقع الألغام والذخائر غير المنفجرة.

ومن المتوقع أن يسهم النظام في تقليص الوقت والجهد اللازمين لتحديد مواقع الألغام، وتمكين فرق إزالة الألغام من مسح مساحات أوسع وبدرجة أكبر من الأمان.

وأكد سفير اليابان لدى أوكرانيا ناكاجومي ماساشي أن بلاده تسعى إلى المساعدة في رفع كفاءة عمليات إزالة الألغام وتعزيز سلامة العاملين فيها، مشيراً إلى استعداد طوكيو للمساهمة في تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، دعا في 2 تموز الماضي إلى تعزيز التعاون بين بلاده واليابان في مجالي الدفاع وإعادة الإعمار، معرباً عن تقدير كييف للدعم الذي قدمته طوكيو لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، مواصلة وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا والإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق “سلام عادل ودائم”.