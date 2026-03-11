غوغل تستثمر مليار دولار في بطارية حديدية لتغذية مراكز بياناتها

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل استثمار نحو مليار دولار في مشروع بطارية مبتكرة تعتمد على الحديد لتوليد الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة Form Energy المتخصصة في تقنيات البطاريات الحديدية-الهوائية، بهدف تزويد مراكز البيانات التابعة لها بالطاقة المستمرة لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع SlashGear المتخصص في أخبار التكنولوجيا والهواتف الذكية، أن البطارية قادرة على توليد نحو 300 ميغاواط من الكهرباء مع إمكانية التشغيل لمدة تصل إلى 100 ساعة متواصلة، وتعتمد في عملها على آلية تعرف بـ “الصدأ العكسي”، حيث يمتص الحديد الأوكسجين أثناء التفريغ مولداً الطاقة الكهربائية، ثم يعود إلى حالته المعدنية عند الشحن مطلقاً الأكسجين من جديد.

ويتميز هذا النظام بفترة تشغيل أطول، مقارنةً بالبطاريات التقليدية القائمة على الليثيوم، إضافة إلى انخفاض تكلفته نظراً لتوافر مواده الأساسية مثل الحديد والماء والهواء، فضلاً عن مستوى أمان أعلى، لاعتماده على إلكتروليت مائي غير قابل للاشتعال.

ويعد المشروع بحسب شركة Xcel Energy، الأمريكية المتخصصة في إنتاج وتوزيع الطاقة، أكبر بطارية في العالم من حيث سعة الطاقة بالغيغاواط-ساعة حتى الآن، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات تخزين الطاقة المتجددة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.