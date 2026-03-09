شركات صينية تختبر بطاريات حالة صلبة قد ترفع مدى السيارات الكهربائية إلى 1500 كم

بكين-سانا

أفادت تقارير متخصصة بأن شركات صينية بدأت اختبار بطاريات الحالة الصلبة في سياراتها الكهربائية، في خطوة قد تتيح للمركبات قطع مسافات تصل إلى نحو 1500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وفقاً لمنصة SlashGear المتخصصة بأخبار السيارات، والتقنيات.

وبحسب المنصة تعمل شركة شانجان الصينية، إحدى كبرى شركات تصنيع السيارات في البلاد، على تجربة هذه البطاريات في عدد من طرازاتها الكهربائية خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن كثافة الطاقة فيها قد تبلغ نحو 400 واط لكل كيلوغرام، الأمر الذي قد يرفع مدى السيارات الكهربائية إلى حوالي 1500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً مقارنة بمتوسط المدى المتاح حالياً.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت شركة GAC Motor الصينية عزمها اختبار بطاريات الحالة الصلبة في سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية Hyptec خلال عام 2026، مع خطط لتسليم أولى المركبات المزودة بهذه التقنية إلى العملاء قبل نهاية العام ذاته، في إطار مساعي الصين لتعزيز موقعها في طليعة الدول التي تطور هذه التكنولوجيا، وتدخلها مرحلة الاستخدام العملي.

وتُعد بطاريات الحالة الصلبة تطوراً مهماً مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون التقليدية، إذ تعتمد مادة صلبة لنقل الأيونات بدلاً من الإلكتروليت السائل، ما يسهم في تقليل مخاطر الحرائق والانفجارات، وزيادة كثافة الطاقة دون زيادة الوزن أو الحجم، فضلاً عن إمكان تحقيق سرعات شحن أعلى وأداء أفضل في درجات الحرارة القاسية.

