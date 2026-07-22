غوغل تطلق ثلاثة نماذج جديدة من «جيميناي» وتؤجل طرح نموذجها الأكثر تطوراً

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل ثلاثة نماذج جديدة منخفضة التكلفة ضمن عائلة الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، في حين أجلت طرح نموذجها الرائد Gemini 3.5 Pro الذي كان من المتوقع إطلاقه خلال الأشهر الماضية.

وذكرت وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أن النماذج الجديدة تشمل Gemini 3.6 Flash وGemini 3.5 Flash-Lite، وهما إصداران محدثان مخصصان للتطبيقات التي لا تتطلب قدرات حوسبة عالية، إضافة إلى Gemini 3.5 Flash Cyber المصمم لتطبيقات الأمن السيبراني.

ويحظى Gemini 3.5 Pro باهتمام واسع في قطاع التكنولوجيا، إذ يمثل النموذج الأكثر تطوراً الذي تعمل غوغل على تطويره، في ظل المنافسة المتسارعة مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وبحسب تقارير إعلامية، يعود تأجيل إطلاق Gemini 3.5 Pro إلى عدم تحقيقه بعض الأهداف الداخلية التي حددتها الشركة، ولا سيما في مجال البرمجة، الذي يعد من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأسرعها نمواً في قطاع البرمجيات المؤسسية.