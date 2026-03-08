تطوير كبسولات واقع افتراضي لتخفيف إرهاق الموظفين في بيئات العمل

shutterstock 498623428 تطوير كبسولات واقع افتراضي لتخفيف إرهاق الموظفين في بيئات العمل

سيئول-سانا

كشفت شركة كورية جنوبية عن كبسولات تعتمد تقنية الواقع الافتراضي تهدف إلى الحد من إرهاق الموظفين في أماكن العمل، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال الذي عُقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

وحسب موقع Tech Xplore التقني، توفر الكبسولة التي تحمل اسم “MUA’H” مساحة فردية تمنح الموظف استراحة قصيرة عبر تجربة تأمل مخصصة باستخدام نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3.

وتضم الكبسولة مستشعرات لا تلامسية لقياس عدد من المؤشرات الحيوية في الوقت الفعلي، مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، حيث تُدمج هذه البيانات مع نظام الذكاء الاصطناعي MIND-C AI لتقديم تجربة استرخاء مخصصة للمستخدم.

ويأتي تطوير هذه التقنية في ظل تزايد الاهتمام بابتكار حلول رقمية تساعد على تحسين الصحة النفسية، والتركيز لدى الموظفين في بيئات العمل الحديثة.

ويعد المؤتمر العالمي للجوال (MWC) من أبرز الفعاليات التقنية في العالم، ويقام سنوياً في مدينة برشلونة الإسبانية بتنظيم جمعية النظام العالمي للاتصالات (GSMA)، ويجمع شركات التكنولوجيا والاتصالات لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الهواتف الذكية، وشبكات الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، أما نسخة عام 2026 فقد عُقدت خلال الفترة من الـ 2 إلى الـ 5 من آذار الجاري.

