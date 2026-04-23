دراسة: قرود جبل طارق تلجأ إلى تناول التربة لمواجهة آثار الأطعمة غير الصحية

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن قرود جبل طارق طوّرت سلوكاً غذائياً غير مألوف يتمثل في تناول التربة، في محاولة للتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن استهلاكها للأطعمة غير الصحية التي تحصل عليها من السياح.

ووفقاً لما نقلته شبكة «سكاي» البريطانية، رأى الباحثون أن تناول التربة يساعد في تقليل تهيّج الأمعاء الناتج عن الأغذية الغنية بالسكريات والدهون والأملاح ومنتجات الألبان، كما يمدّ أجسام هذه القرود ببكتيريا ومعادن تفتقر إليها الوجبات السريعة.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة كامبريدج، إلى أن اعتماد القرود على أطعمة مثل الشوكولاته ورقائق البطاطس والآيس كريم يسبب اضطرابات هضمية تتراوح بين الغثيان والإسهال، رغم إقبالها عليها بسبب طعمها الجاذب.

كما لاحظ الباحثون أن القرود الأكثر احتكاكاً بالسياح تميل إلى استهلاك كميات أكبر من التربة، وخاصة خلال مواسم الذروة السياحية، ما يشير إلى ارتباط هذا السلوك بتأثير النشاط البشري وتغير مصادر الغذاء.

ويرجح الفريق البحثي أن هذا السلوك مكتسب اجتماعياً بين مجموعات القرود، حيث تفضّل كل مجموعة أنواعاً معينة من التربة، في محاولة طبيعية للحد من امتصاص المواد الضارة ودعم صحة الجهاز الهضمي.

ويعكس هذا السلوك قدرة القرود على التكيف مع التغيرات البيئية المرتبطة بالنشاط البشري، إلا أن استمرار اعتمادها على الأغذية غير الصحية قد يهدد توازنها الغذائي وصحتها.