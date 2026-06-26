دراسة: الرمان مصدر طبيعي فعّال لتعزيز صحة القلب والأمعاء ومكافحة الالتهابات

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن فاكهة الرمان تُعد من الأغذية الغنية بالمركبات الحيوية الفعالة، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعلها عنصراً غذائياً مهماً في دعم صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ والجهاز الهضمي.

وبحسب ما نقل موقع Verywell Health الصحي أول أمس عن الدراسة، فإن الرمان يحتوي على مركبات رئيسية أبرزها “البونيكالاجين”، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، حيث تشير الدراسات إلى أنه قد يسهم في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، ودعم صحة الأمعاء، والحد من الالتهابات في الجسم.

وفي الدراسة التي أجراها فريق بحثي بقيادة فينكاتاكريشنا راو جالا من قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة، ومركز براون للسرطان في جامعة لويفيل الأمريكية، ونُشرت نتائجها في دورية “Nature”العلمية، تبيّن أن ناتج تكسير البونيكالاجين داخل الجسم يتحول إلى مركب يُعرف باسم “يوروليثين أ”، والذي يلعب دوراً مهماً في تنشيط مسارات حيوية داخل الأمعاء، تسهم في تعزيز الحاجز المعوي، ودعم عمليات الإصلاح الخلوي، وزيادة إنتاج المخاط الواقي، وتقوية الدفاعات المناعية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذا المركب الناتج عن تفاعل بكتيريا الأمعاء مع مكونات الرمان يمكن أن ينتقل عبر مجرى الدم ليؤثر إيجاباً في عدة أعضاء حيوية، من بينها القلب والدماغ والكبد والكلى والبنكرياس والعضلات، عبر تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم الوظائف الخلوية.

كما أوضحت الدراسة أن الرمان يحتوي على مركبات “الإيلاجيتانينات”، التي تتحول خلال عملية الهضم إلى حمض الإيلاجيك، ثم إلى “يوروليثين أ”، إضافة إلى مركبات “الأنثوسيانين” المسؤولة عن اللون الأحمر للثمرة، والتي تنتمي إلى مجموعة الفلافونويدات ذات التأثير القوي المضاد للأكسدة.

وبيّنت النتائج أن هذه المركبات قد تسهم في خفض ضغط الدم عبر حماية الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني من خلال تحسين حساسية الأنسولين، إضافة إلى دورها المحتمل في الحد من تصلب الشرايين عبر خفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد، فضلاً عن فوائدها في دعم الوظائف الإدراكية والوقاية من بعض الاضطرابات العصبية.

كما لفتت الدراسة إلى أن الرمان قد يساعد في تحسين امتصاص الحديد ورفع مؤشرات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصه، ما يعزز قيمته كعنصر غذائي داعم في الأنظمة الغذائية العلاجية.

ويمثل الرمان مصدراً غذائياً غنياً بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية الفعالة، ما يجعله فاكهة ذات قيمة صحية عالية ضمن النظام الغذائي المتوازن، مع التأكيد على أهمية طرق الاستهلاك والتخزين للحفاظ على خصائصه الحيوية.