دراسة: ارتفاع مستوى البحر قد يهدد مناطق ساحلية أوسع من المتوقع

أمستردام-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن مستوى سطح البحر على السواحل العالمية قد يكون أعلى مما كان يُعتقد سابقاً، ما قد يؤدي إلى غمر مساحات أكبر من اليابسة وتهديد ملايين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية حول العالم.

وبحسب ما نقلت شبكة CNN الإخبارية، فإن الدراسة التي نشرت في مجلة Nature العلمية، أكدت أن تقديرات مستوى سطح البحر المستخدمة في العديد من الأبحاث قد لا تعكس الواقع بدقة، لأنها تعتمد غالباً على نماذج حسابية لا تأخذ في الحسبان عوامل مهمة مثل المد والجزر والرياح والتيارات البحرية ودرجة حرارة المياه وملوحتها.

وأظهر تحليل شمل 385 دراسة علمية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أن نحو 90 بالمئة من هذه الدراسات اعتمدت على النماذج النظرية فقط دون الاستناد إلى قياسات مباشرة، ما قد يؤدي إلى التقليل من تقدير مستوى البحر الفعلي على السواحل.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى البحر الساحلي قد يكون أعلى بنحو 0.3 متر في المتوسط، بينما يصل الفرق في بعض المناطق مثل جنوب شرق آسيا وأجزاء من المحيط الهادئ إلى نحو متر، ما قد يزيد مساحة الأراضي المهددة بالغمر بنسبة تصل إلى 37 بالمئة ويؤثر في نحو 132 مليون شخص حول العالم.

يذكر أن الدراسة أجراها باحثون من جامعة فاخينينغن للبحوث (Wageningen University & Research) في هولندا، وشارك فيها علماء متخصصون في ارتفاع مستوى البحار والسواحل.