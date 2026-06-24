جبن عمره ألفا عام يتحول إلى خيار صحي رائج في فرنسا

باريس-سانا

يشهد نوع تقليدي من الأجبان الفرنسية، يُعرف باسم «كانكويوت»، اهتماماً متزايداً في فرنسا، بعد أن أعاد مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء عليه، ليصبح خياراً غذائياً شائعاً، لكونه منخفض الدهون وغنياً بالبروتين.

وذكرت شبكة «سي إن إن» في تقرير أمس الثلاثاء، أن هذا الجبن الطري القابل للدهن، الذي يعود تاريخه إلى نحو ألفي عام في منطقة فرانش-كونتيه شرق فرنسا قرب الحدود السويسرية، كان يُستهلك بشكل أساسي داخل منطقته الأصلية قبل أن ينتشر على نطاق أوسع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عدد من المؤثرين في مجال التغذية أن «كانكويوت» لفت الانتباه بسبب خصائصه الغذائية، إذ يحتوي في المتوسط على نحو 130 سعرة حرارية و8 غرامات من الدهون و16 غراماً من البروتين لكل 100 غرام، وهي نسب أقل من العديد من أنواع الجبن التقليدية الفرنسية.

ويُصنع هذا الجبن من حليب الأبقار منزوع الدسم، ويتميز بقوامه الطري وسهولة دهنه، كما يمكن تناوله بارداً أو ساخناً، مع تنوع في نكهاته بين الطعم الكريمي والنكهات الترابية والخميرية.

وقال مؤثر الطعام الفرنسي يوهان بابز: “إن اكتشاف القيمة الغذائية لهذا الجبن غيّر نظرته إليه، بعدما كان يعتقد أنه غني بالسعرات الحرارية بسبب قوامه الكثيف، قبل أن يتبين أنه مناسب لأنظمة غذائية تعتمد على تقليل الدهون وزيادة البروتين”.

وأشار التقرير إلى أن مقطع فيديو نشره بابز عبر منصة «تيك توك» حول «كانكويوت»، حقق ملايين المشاهدات، ما أسهم في زيادة شعبيته وإدخاله إلى دائرة اهتمام المستهلكين خارج منطقته الأصلية.

وتشتهر فرنسا بتنوع واسع في صناعة الأجبان التي تضم مئات الأنواع المختلفة من حيث طرق الإنتاج والمناطق، ويُعد «كانكويوت» واحداً من أقدم الأجبان التقليدية في فرانش-كونتيه، لكنه بقي أقل شهرة مقارنة بأجبان فرنسية أخرى معروفة عالمياً.