خبراء يحذرون من تأثيرات صحية محتملة للحرارة المرتفعة خلال كأس العالم 2026

واشنطن-سانا

حذر خبراء في الصحة والطب الرياضي من المخاطر المتزايدة للحرارة المرتفعة خلال بطولة كأس العالم 2026، مشيرين إلى أن التأثيرات الصحية لا تقتصر على اللاعبين داخل أرض الملعب، بل تمتد إلى المشجعين والعاملين في مختلف المواقع المرتبطة بالبطولة.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته أمس السبت، أن عدداً من الأطباء والمتخصصين يراقبون عن كثب الظروف المناخية في المدن المستضيفة، ولا سيما ميامي وكانساس سيتي وفيلادلفيا، حيث تُقام مباريات في ملاعب مفتوحة قد تتعرض خلالها الجماهير لمستويات مرتفعة من الحرارة والرطوبة.

وأوضح الخبراء أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل المشجعين والعاملين في الخدمات الميدانية، مثل أفراد الأمن وموظفي التنظيم والأكشاك، الذين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس مقارنة باللاعبين الذين يحظون بفرق طبية ومرافق تبريد متخصصة.

وحذر الأطباء من أن الإجهاد الحراري وضربة الشمس يمثلان أبرز المخاطر الصحية المحتملة، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الذروة في الصيف، مؤكدين أن بعض المدن المستضيفة قد تشهد ظروفاً مناخية قاسية خلال المباريات النهائية للبطولة.

وأشار مختصون إلى أن التجارب السابقة في بطولات كروية دولية أظهرت تأثيرات مباشرة للحرارة على صحة المشاركين، بما في ذلك زيادة حالات الإجهاد الحراري بين الجماهير في بعض الملاعب المفتوحة.

وأوصى الخبراء بضرورة اتباع إجراءات وقائية تشمل شرب كميات كافية من المياه، واستخدام واقي الشمس، وارتداء الملابس الخفيفة والقبعات، إضافة إلى البحث عن الظل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وأكد الأطباء أن الوقاية المبكرة ومعرفة أعراض الإجهاد الحراري تمثلان عاملاً أساسياً للحد من المخاطر، وضمان سلامة المشجعين والعاملين خلال فعاليات البطولة.

ويعود الخبراء الذين استند إليهم التقرير إلى عدد من المؤسسات الطبية والأكاديمية المتخصصة في طب الرياضة والصحة البيئية في الولايات المتحدة، من بينها معهد أندروز لصحة الأطفال وجراحة العظام والطب الرياضي، وجامعة كونيتيكت، ومعهد كوري سترينجر المتخصص في أبحاث الإجهاد الحراري والجفاف، إضافة إلى أطباء في مستشفيات من بينها جيفرسون أبينغتون في فيلادلفيا وجاكسون التذكاري في ميامي، فضلاً عن مختصين صحيين مرتبطين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).