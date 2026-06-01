علماء يكشفون آلية “الزلازل الدورية” في أعماق المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

تمكن فريق دولي من العلماء من التوصل إلى تفسير جديد لأحد أكثر الألغاز الجيولوجية تعقيداً، والمتعلق بتكرار زلازل شبه منتظمة في أعماق المحيط الهادئ، في ظاهرة حيّرت الباحثين لعقود بسبب انتظامها الزمني غير المعتاد.

وذكرت مجلة Science العلمية أمس الأحد، عبر موقعها الرسمي، أن الدراسة التي قادها الباحث في علم الزلازل جيانهوا غونغ من جامعة إنديانا بلومنجتون الأمريكية، وبمشاركة فريق دولي من مؤسسات بحثية عدة، من بينها معاهد متخصصة في علوم المحيطات والجيولوجيا في الولايات المتحدة، ركزت على تحليل سلوك الصدع المعروف باسم “غوفار” شرق المحيط الهادئ.

وأوضحت النتائج أن هذا الصدع، الواقع على بعد نحو ألف ميل من سواحل الإكوادور، يشهد زلازل بقوة تقارب 6 درجات تتكرر كل خمس إلى ست سنوات تقريباً، وبالخصائص والموقع نفسيهما، ما دفع العلماء لوصفه بأنه يعمل “بآلية شبيهة بالساعة”.

ويأتي هذا النشاط ضمن منطقة تلاقي صفيحتي المحيط الهادئ ونازكا، حيث تؤدي الحركة السريعة نسبياً للصفائح إلى تراكم الإجهادات الجيولوجية وإطلاقها بشكل دوري في النقاط ذاتها من الصدع.

واعتمد الباحثون على بيانات رصد جُمعت عبر بعثات علمية امتدت لسنوات، شملت تركيب أجهزة استشعار في قاع المحيط بين عامي 2008 و2022، ما أتاح تسجيل عشرات الآلاف من الهزات الأرضية الصغيرة المرتبطة بالنشاط الزلزالي قبل وبعد الزلازل الرئيسية.

وكشفت النتائج وجود ما يُعرف بـ”مناطق الحواجز” داخل الصدع، وهي مناطق جيولوجية تسهم في تنظيم حركة الزلازل ومنع امتدادها بشكل غير متوقع، حيث تنشط بهزات صغيرة قبل وقوع الزلزال الرئيسي ثم تدخل في حالة من الهدوء بعده.

وأشارت الدراسة إلى أن طبيعة الصخور المشبعة بالمياه وتعقيد البنية التكتونية تسهم في تشكيل هذه الحواجز الديناميكية التي تتحكم في حدود انتشار الزلازل البحرية.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يغيّر الفهم العلمي لآليات الزلازل في المحيطات، إذ يشير إلى احتمال وجود أنظمة مشابهة في صدوع أخرى، ما قد يساعد في تفسير انتظام بعض الزلازل البحرية.

وتعد هذه النتائج تقدماً مهماً في علم الزلازل، وقد تفتح آفاقاً جديدة لفهم سلوك الصدوع التكتونية، رغم استمرار صعوبة التنبؤ الدقيق بالزلازل حتى اليوم.