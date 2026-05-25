تطبيق جديد من ميتا يوسّع آفاق النقاشات الجماعية لمستخدمي فيسبوك

واشنطن-سانا

أطلقت شركة ميتا تطبيقاً جديداً يحمل اسم Forum، يهدف إلى توفير مساحة مستقلة للنقاشات الجماعية المرتبطة بمجموعات فيسبوك، في إطار جهودها لتطوير أدوات التواصل الرقمي، وتعزيز التفاعل بين المستخدمين.

وذكر موقع TechCrunch التقني اليوم الإثنين، أن التطبيق الجديد صُمم ليكون منصة مخصصة لمجموعات فيسبوك، تتيح للمستخدمين متابعة محتوى مجموعاتهم، والمشاركة في المناقشات عبر واجهة مستقلة، بأسلوب يشبه المنتديات الرقمية ومنصات المحتوى المجتمعي.

ويعتمد التطبيق على تسجيل الدخول باستخدام حساب فيسبوك، حيث تُنقل تلقائياً بيانات المستخدم ومجموعاته ونشاطه داخل الشبكة الاجتماعية إلى التطبيق، بما يضمن استمرارية تجربة الاستخدام دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.

كما يتيح التطبيق استخدام أسماء مستعارة أثناء المشاركة في النقاشات، مع احتفاظ مشرفي المجموعات بإمكانية الاطلاع على هوية الأعضاء الحقيقية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين الخصوصية وإدارة المجتمعات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ميتا لتطوير تجربة مجموعات فيسبوك، وتوسيع أدوات الحوار والتفاعل بين المستخدمين، في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات المحتوى المجتمعي على الإنترنت.

